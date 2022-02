I grandi nomi del teatro contemporaneo tornano anche nel 2022 nella stagione del Teatro del Sangro

È stata presentata ufficialmente oggi la nuova stagione di “Teatro Contemporaneo 2022/primo tempo” a cura del Teatro del Sangro/Teatro Studio, che vedrà impegnate sei compagnie da febbraio a maggio, curata dai direttori artistici del Teatro del Sangro Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini. La seconda parte della stagione, da settembre a dicembre, sarà presentata nel mese di luglio.

Elena Bucci e Marco Sgrosso, Licia Lanera, Anna Rita Vitolo: sono i protagonisti principali di questo primo pezzo di stagione, un cartellone capace di riunire alcuni tra i più influenti e importanti attori e registi della scena teatrale italiana contemporanea.

Elena Bucci, storica interprete con Marco Sgrosso della ricerca teatrale italiana ed europea, rende omaggio ad Eleonora Duse, attrice e capocomica vissuta negli anni a cavallo tra '800 e '900, che con il suo agire rivoluzionò e sconvolse il teatro di quel periodo. Questo emozionante monologo attraversa la vita, gli amori e l'arte della Divina Eleonora, restituendo al pubblico il ritratto di una donna e di un'artista straordinaria. Senza retorica e intenti commemorativi, che la Duse detestava, Elena Bucci porta in scena le tensioni di un'esistenza vorticosa, legata a doppio filo all'arte teatrale e alle sue contraddizioni.

Anna Rita Vitolo, attrice conosciuta dal grande pubblico per la trasposizione in tv su Rai1 de “L’amica geniale”, sarà in scena con “Il fiore che ti mando l’ho baciato”. Lo spettacolo racconta dell’amore tra Stamura Segarioli e Francesco Fusco, attraverso la corrispondenza epistolare che risale al biennio 1913-1915. Regia di Antonio Grimaldi. La pièce rappresenta un’occasione per comprendere come le conseguenze della guerra siano state devastanti non solo per i soldati, ma anche per i civili. In questo caso per una povera donna che, oltre alle pene legate alla condizione dell’amato impegnato al fronte, dovrà sopportare anche l’odio e il disprezzo dei genitori quando scopriranno la sua gravidanza.

In “Cuore di cane” Bulgakov racconta le vicende di Filipp Filippovic, un ricco scienziato che trapianta organi animali nei propri pazienti per donare loro l’eterna giovinezza. Un giorno decide di realizzare un’operazione diversa: impianta nel corpo di un cane randagio ipofisi e testicoli umani, intervento che genera avventure rocambolesche e fa venire a galla tragiche verità. Licia Lanera affronta il lavoro su “Cuore di Cane” caratterizzandolo con una struttura musicale decisa, affidata al compositore di elettronica Tommaso Qzerty Danisi: una molteplicità di suoni e di voci scaraventano lo spettatore nell’atmosfera moscovita e restituiscono forza pirotecnica alla scrittura. Tutte voci affidate all’interpretazione di Licia Lanera che intraprende un percorso impervio negli abissi delle sue corde vocali, sperimentandone ogni possibilità: prima il cane, poi l’uomo, poi la donna.

Realizzata anche grazie al sostegno di Regione Abruzzo e il Comune di Treglio, la stagione “Teatro Contemporaneo 2022” del Teatro del Sangro/Teatro Studio, all’indomani di una pandemia che ha fortemente penalizzato lo spettacolo dal vivo e i suoi lavoratori, offre un programma, ambizioso ma necessario, che ha i suoi punti di forza nella qualità delle proposte e nello sguardo allargato, con l’obiettivo di coinvolgere nuovi pubblici e di formulare pensieri altri, ponendosi in ascolto delle esigenze della comunità e puntando sulla necessità della condivisione.

Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro Studio a Treglio (Chieti), in via Abbazia, e avranno luogo nel pieno rispetto delle norme in vigore relative all’emergenza Covid. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 340.9775471 oppure scrivere all’indirizzo info@teatrodelsangro.it.

Calendario

26 febbraio ore 21 e 27 febbraio ore 18 – EVENTO

COSI’ E’ (SE VI PARE) da Luigi Pirandello

Regia Rossella Gesini/ con Vittoria Coletti, Nicholas Spoltore, Paolo Del Peschio, Ilenia Ucci, Emanuela Presicce, Eleonora Camiscia, Martina Caruso, Giovanni Costantino, Giosuè Di Cesare e Federico Sciarretta/ produzione Teatro Studio Lanciano

19 marzo ore 21

APOCALISSE spettacolo di teatrodanza – EVENTO

Ideazione e regia Maggie Salice/ con Elisabetta Campanella, Graziana Cifarelli, Maria Cocco, Marco Dragoni, Vincenzo Ficarelli, Luca Gambacorta, Nicole Piemontese, Roberto Rosiello, Cristiano Russo, Maggie Salice /voce Roberto Galano/ produzione Teatro dei Limoni, Foggia

2 aprile ore 21

IL FIORE CHE TI MANDO L'HO BACIATO

dal carteggio 1913-1915 tra Stamura Segarioli e Francesco Fusco

Scrittura scenica e drammaturgia Elvira Buonocore, Anna Rita Vitolo e Antonio Grimaldi/con Anna Rita Vitolo/regia Antonio Grimaldi/missaggio sonoro Cristina Milito Pagliara, produzione Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo e Teatro Grimaldello

28 aprile ore 21

DI UN ULISSE, DI UNA PENELOPE

con Roberto Solofria, Ilaria Delli Paoli/regia Roberto Solofria/testo Marilena Lucente/costumi Alina Lombardi/progetto sonoro Paky Di Maio/ scene Antonio Buonocore/ collaborazione ai movimenti scenici Luigi Imperato/ disegno luci Marco Ghidelli

produzione Mutamenti e Teatro Civico 14

14 maggio ore 21

NON SENTIRE IL MALE dedicato a Eleonora Duse

di e con Elena Bucci/disegno luci per il teatro Maurizio Viani /cura del suono Raffaele Bassetti/ produzione Le belle bandiere in collaborazione con Nuova Scena Saccisica con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Russi

26 maggio ore 21

GUARDA COME NEVICA 1. CUORE DI CANE di Michail Bulgakov

Adattamento e regia Licia Lanera/con Licia Lanera e Qzerty/sound design Tommaso Qzerty Danisi/luci Vincent Longuemare/costumi Sara Cantarone/maschera Sarah Vecchietti/assistente alla regia Annalisa Calice produzione Compagnia Licia Lanera co-produzione TPE - Teatro Piemonte Europa

Prezzi

Spettacoli: intero € 10,00, ridotto € 8,00.

Prenotazione obbligatoria al numero 340.9775471.

Per informazioni chiamare il numero 340.9775471 oppure scrivere all'indirizzo info@teatrodelsangro.it.

Sul sito www.teatro-studio.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/compagniateatrodelsangro sono presenti tutte le informazioni e gli approfondimenti sul programma.

Tutti gli spettacoli avranno luogo nel pieno rispetto delle norme in vigore relative all’emergenza Covid.