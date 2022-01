Emiliana Campitelli di Spazio Donna: “Nessun contagio nel nostro centro estetico, grande attenzione alla sicurezza dei clienti e degli operatori”

Emiliana Campitelli, titolare del centro estetico Spazio Donna di Vasto, racconta come questo è veramente un periodo molto difficile per tutte le attività commerciali, a causa della pandemia, in particolare per i centri estetici. Sono molte le clienti positive al Covid o in quarantena che disdicono all’ultimo momento, che hanno paura e rimandano gli appuntamenti, anche per tutelare l’estetista con cui si sta strettamente a contatto.

La novità di questo periodo, spiega Emiliana Campitelli, è il controllo obbligatorio del Green Pass per tutti i centri estetici, dal 20 gennaio al 31 marzo. E’ sufficiente avere almeno il Green pass base (rilasciato o in seguito alla vaccinazione, o dopo guarigione da Covid-19, o dopo aver effettuato un tampone dall’esito negativo, eseguito nelle precedenti 72 ore nel caso di test molecolare, oppure nelle precedenti 48 ore nel caso di tampone antigenico rapido) per l’accesso ai servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. “Siamo d'accordo”, dice la titolare del centro estetico Spazio Donna, “perché, dopo tutte le restrizioni subite, meglio avere questa forma di controllo ma poter comunque lavorare. Inoltre, è utile per la sicurezza di clienti e operatori. Anche la clientela, in gran parte apprezza la misura perché garantisce maggiore sicurezza».

La pandemia ha cambiato, dice Emiliana Campitelli, le misure di sicurezza nei centri estetici dal 18 maggio 2020, con la riapertura delle attività commerciali dopo il lockdown, per evitare il contagio e rispettare il necessario distanziamento sociale: postazioni distanziate in modo da garantire il metro di sicurezza tra i clienti, numero limitato di persone contemporaneamente, ingresso nei locali consentito solo tramite prenotazione telefonica o con whatapps, con il conseguente tracciamento dei contatti, ma anche sanificazioni dopo ogni cliente, registro delle pulizie dove annotare cosa si pulisce e con cosa viene pulito. In questo periodo è consigliato per i clienti l’uso della mascherina FfP2, mentre il personale del centro estetico ha da protocollo l’obbligatorietà di indossare sia la mascherina FfP2 che la visiera trasparente. “Tutte queste disposizioni, garantiscono la salute dei clienti e del personale; infatti, non ci sono stati casi di contagio nel nostro centro estetico, né tra il personale, io ho una collaboratrice, Simona Tiberio, né tra i clienti. Siamo state brave noi a rispettare le regole e molto brave le clienti che ci hanno sempre avvistato se avevano qualche dubbio sul loro stato di salute.

Vanno tantissimo in questo periodo i servizi base: smalto semipermanente, con tanti glitter colorati, pedicure e depilazione, mentre tra i trattamenti i clienti preferiscono la pressoterapia, un massaggio linfodrenaggio, per la circolazione sia linfatica che venosa. Una piccola coccola che molti vogliono concedersi. Ci auguriamo che la pandemia possa diminuire per tornare tutti alla normalità".