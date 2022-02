L’area di servizio Portobello apre bar e ristorante

Le aree di servizio Portobello, 5 punti vendita situati su tutta la costa abruzzese e l’alto Molise a Termoli, Chieti/Pescara, Lanciano e Vasto Nord, completano il distributore di Vasto con l’apertura di un bar e ristorante, destinato a diventare un punto di riferimento per la comunità.

Mercoledi 9 febbraio dalle prime ore della giornata sarà inaugurato il bar e ristorante Portobello lungo la Circonvallazione Histoniense, già da subito completo di tutti i servizi, tabacchi, ricariche telefoniche e gratta e vinci. Sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 22, anche nei giorni di festa. Nella nuova struttura dal design moderno, ci sarà uno spazio dedicato alla caffetteria ed uno alla ristorazione con circa 40 posti a sedere per la pausa pranzo, oltre naturalmente alla possibilità di asporto. In sinergia con il ristorante “Simbiosi” verrà proposto ogni giorno dalle 12 alle 15, un menu di piatti gourmet caldi e freddi in un’atmosfera rilassata, raffinata ed informale.