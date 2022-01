Laboratorio di Scrittura Creativa e Storytelling a Vasto con Andrea Cerullo

Mercoledì 26 gennaio si terrà l’incontro informativo per il Laboratorio di Scrittura Creativa e Storytelling con Andrea Cerullo, docente della Compagnia Stabile Del Molise in collaborazione con la Mpa Theatre di Vasto.

Partendo dalla Peotica di Aristotele, passando per la morfologia della fiaba di Propp, al Viaggio dell’Eroe di Voegler, si forniranno gli strumenti necessari per concedere il permesso di stimolare l’incredibile potere della creatività insito in ognuno di noi, compresi tutti gli aspetti che riguardano il diritto d’autore.

La scrittura è la base per la maggior parte dei racconti che oggi si sono più che mai diramati in diversi stili e forme, dalla narrativa classica e i testi teatrali al cinema, fumetto, cantautorato, arti digitali, forme che verranno esplorate ed approfondite.

Il corso prevede un incontro settimanale da due ore e si estenderà fino a giugno 2022.

Ogni appuntamento include una breve parte di discussione teorica e lezione frontale ed una laboratoriale dove esercitarsi e sviluppare le proprie idee.

Difatti si leggerà, scriverà e inventerà, concentrando gli sforzi nel racimolare un campionario di propri racconti personali, ma anche nella stesura di un testo con la possibilità di mettere in vita piece teatrali o cortometraggi.

L’appuntamento è per mercoledì 26/01, ore 18:30 presso il Teatro via Madonna dell’asilo 13 a Vasto (CH).

L’ingresso è gratuito e nel pieno rispetto delle regole anti Covid.

Music Player Academy 346 8938206 info@musicplayeracademy.it