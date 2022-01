Apre in centro Maison à Porter: professionisti in gestione immobiliare

Maison A Porter, una realtà dinamica e in crescita, che offre servizi di gestione immobiliare , property management turistico, consulenze e restyling immobiliare ha finalmente una sede al centro di Vasto, nella nevralgica Piazza Verdi 10.

La titolare, Annamargareth Ciccotosto, nell'intento di dare propria identità all'attività di gestione immobiliare, oltre la sede esistente che si occupa di edilizia; grazie ad una collaborazione partita alcuni anni addietro con Italiangas ha ritenuto proficua la condivisione con quest'ultimo di un ufficio in coworking, nel cuore di Vasto.

Una sinergia collaborativa che a breve offrirà anche un terzo spazio, destinato ad essere un Professional Space, attento alle esigenze di chi vuole noleggiare un ufficio anche solo per un giorno, per incontrare i clienti in un ambiente elegante e multifunzionale.

Maison à Porter ha a disposizione in pianta stabile una quindicina di appartamenti per un turismo in tutte le stagioni, più altri si aggiungono in estate arrivando ad un totale di 300 posti letto. Diverse sono le persone che si fermano a Vasto per motivi di lavoro, per brevi periodi o per piccole vacanze, per assaporare la bellezza della nostra città in tutte le stagioni.

Annamargareth Ciccotosto racconta che la gestione immobiliare richiede molta attenzione e pazienza, ed ha bisogno della collaborazione di varie figure professionali. Molto importanti sono le piattaforme turistiche, ma altrettanto importante è il passaparola e le recensioni. L'accoglienza in appartamento è solo l'inizio, con Taste of Vasto si condividono esperienze, prodotti locali, servizi turistici, degustazioni e visite guidate, con una bella sinergia tra le diverse attività commerciali per una promozione turistica fatta di reti con il territorio di Vasto e dell’Abruzzo.

In collaborazione con Taste of Vasto organizzerà gli Stati Generali del Turismo: una serie di attività di formazione aperta a tutti, agli operatori turistici, alle scuole superiori e alla città, perché si avverte l’esigenza di fare rete, per conoscere, collaborare e crescere, approfondendo la conoscenza del territorio. Sarà un punto di partenza per iniziare un percorso a lungo termine di rete, di incontro e conoscenza attraverso tavoli tematici, workshop ed incontri formativi, mettendo insieme competenze ed idee per arrivare preparati alla prossima stagione.

Maison à Porter: Vasto, Piazza Verdi 10. Orari di Apertura: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 13, Pomeriggio su appuntamento.Cell. 3277374012

www.maisonaporter.it