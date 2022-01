Nuovo Centro Benessere: “lo sport in sicurezza: cosa cambia con le nuove disposizioni"

Per tutti gli amanti dello sport la settimana inizia con un’importante novità: l’estensione dell’obbligo del cosiddetto Green Pass rafforzato per l’accesso a diverse strutture e servizi. Anche quelli per lo svolgimento dell’attività sportiva. Una novità che riguarda non più solamente chi lavora all’interno di queste strutture, ma anche tutti coloro che a esse si rivolgono per allenarsi, stare bene e migliorare la qualità della propria vita. Facciamo quindi il punto della situazione su quello che sarà possibile fare con il Green Pass base.

Il Green Passo per il settore sportivo

Una prima precisazione va fatta sulle diverse possibilità in cui ci si può trovare. Si può essere, infatti, sprovvisti di Green Pass, avere il cosiddetto Green Pass base o, ancora, il Green Pass rafforzato. Il Green Pass base lo si ottiene a seguito di ogni somministrazione vaccinale, se si è guariti dal Covid o in caso di test antigenico (rapido o molecolare) che ha dato risultato negativo. Il Green Pass rafforzato, invece, è quella che si rilascia a chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito dal Covid. C’è poi la versione Green Pass booster che riguarda chi ha effettuato anche la dose di richiamo. Chi non ha ancora effettuato la dose di richiamo e, quindi, è in possesso solo del Green Pass base, per accedere alle strutture e ai servizi riservati a coloro che hanno il Green Pass booster, dovranno presentare contestualmente un test antigenico, rapido o molecolare, di esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

Attività sportive in strutture pubbliche o private

Per il settore sportivo, secondo la tabella riportata sul sito ufficiale del Governo queste sono le attività consentite con le varie opzioni di Green Pass:

Attività sportive e motorie all’aperto (anche presso aree attrezzate e parchi pubblici) – Sempre possibili, anche senza Green Pass;

Attività sportiva o motoria all’aperta e al chiuso in palestre, piscine e centri natatori – Accessibili solamente a coloro che hanno il Green Pass rafforzato;

Attività riabilitativa e terapeutica compresa nei LEA – Sempre possibili, anche senza Green Pass;

Accesso agli spogliatoi e alle docce – Possibili esclusivamente con il Green Pass rafforzato;

Sport di squadra e attività sportive in centri e circoli sportivi (all’aperto e al chiuso) – Possibili solo con il Green Pass rafforzato;

Sport di contatto al chiuso – Possibili solo con il Green Pass rafforzato;

Sport di contatto all’aperto – Possibili senza Green Pass o con il Green Pass base solo in zona bianca e zona gialla; in zona arancione solo con il Green Pass rafforzato.

Fare sport al Nuovo Centro Benessere al tempo del Green Pass

“Il Nuovo Centro Benessere”, dice il direttore Andrea Zaami, “per assicurare ai propri soci e ospiti il massimo della sicurezza, mette a disposizione una struttura dagli spazi ampi e attrezzati in modo da consentire il distanziamento e il rispetto delle normative vigenti. L’attenzione verso la sicurezza non è solamente legata agli spazi del Centro, ma anche nella competenza degli istruttori e di tutti gli operatori che danno la possibilità, agli adulti tanto quanto ai bambini, di svolgere tutte le attività con la serenità e il divertimento che meritano.

Tra queste quelle in piscina. Anche l’accesso in vasca, infatti, è completamente sicuro e orientato a garantire un allenamento valido, piacevole, rilassante e capace di contribuire a migliorare la qualità della vita. Sì, perché lo sport, l’allenamento e l’esercizio fisico sono fondamentali per contrastare la sedentarietà e le tensioni che in questi mesi colpiscono gli adulti e i bambini. Per ciascuno di loro il corso di Acqua Gym può essere l’alleato perfetto per far lavorare tutti i muscoli del corpo, sviluppare il corpo in maniera armonica ed equilibrata, bruciare i grassi, perdere peso, contrastare il mal di schiena, migliorare la postura e divertirsi come non mai contribuendo anche a scaricare lo stress e smaltire il malumore.

Tutto ciò di cui hai bisogno lo trovi al Nuovo Centro Benessere; il luogo sicuro, familiare e professionale dove rilassarti e ricaricarti per vivere bene e meglio la tua vita!”