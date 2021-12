Cerchi un panettone artigianale veramente buono e genuino? Lo trovi a Vasto da Mamiblù Extra

Per tutti gli appassionati del panettone artigianale, che cercano il profumo dolce e goloso, ma anche materie prime di alta qualità, per fette soffici come un abbraccio, con una lievitazione lenta di oltre 72 ore grazie al lievito madre, quest’anno c’è una novità: il panettone Mamiblù Extra, che unisce l’amore per la tradizione dei grandi lievitati e la modernità di ingredienti golosi. Un capolavoro artigianale realizzato a Vasto con la passione e grande esperienza dello Maestro Lievitista Nicola Spagnoli e Annarita Racano.

“Il segreto di questo panettone artigianale”, dice Annarita Racano, imprenditrice, da 8 anni gelataia con il gelato artigianale Mamiblù,

“sono le materie prime selezionate e di altissima qualità e il lievito madre, che Nicola Spagnoli custodisce e cura quotidianamente con tanto amore per consentirne la fermentazione … dal 2013”. Questo panettone è un’idea sua. L’ha voluto con un’etichetta pura, cioè senza conservanti, per un prodotto di qualità da gustare in tempi brevi, con un packaging curato.

Tantissimi gusti, tutti irresistibili e diversi, come l’eleganza del pistacchio, o del cioccolato bianco, al latte e fondente, ma anche il tradizionale Milano, senza glassa con i canditi, ma anche il tradizionale Torino, con glassa e mandorle, con arancia uvetta e semicanditi realizzati da loro con frutta fresca. C’è anche il panettone con arancia candita con cioccolato fondente, quello al limone candito con cioccolato bianco. Gusti tutti da provare subito per rendere ancora più goloso e magico il Natale di tutta la famiglia.

Mamiblù Extra si trova a due passi da Piazza Rossetti, in via Via Arno, 1 (angolo via Canaccio 32) • 339.211.3595 - 392.222.1622. E’ preferibile l’ordinazione.