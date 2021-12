Cerchi un regalo originale per Natale? Regala il corso amatoriale della Pizzeria Ippocampo

Non hai ancora fatto tutti i regali di Natale? Una proposta originale arriva da Maria Rosaria Franceschini titolare della Pizzeria Ippocampo. Puoi regalare a chi ti sta più a cuore o anche a te stesso un corso amatoriale per scoprire tutti i segreti per una pizza 10 e lode!

Il corso, tenuto da Riccardo Caroana, che lavora da anni nella Pizzeria Ippocampo e che si occupa tra l’altro della ricerca e del controllo qualità, si svolgerà il 17 e 18 gennaio dalle ore 9 alle ore 13, per un totale di 8 ore, presso la pizzeria, al costo totale di 70 euro.

Nel corso si parlerà della scelta delle farine, dell’impasto perfetto, della corretta lievitazione, come stendere la base e la giusta cottura per poter realizzare anche a casa una pizza di grande livello.

I posti sono limitati ed è obbligatorio il greenpass. Per info e iscrizioni whathApp 0873802402.