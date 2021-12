Rosanna Del Negro racconta l’esperienza di Dispenser

Rosanna Del Negro, titolare insieme a Franco Radoccia, di Dispenser Studio, racconta che con il passare del tempo hanno preferito indirizzare il campo d’azione nel brand e packaging design.

“I clienti di Dispenser Studio sono aziende soprattutto nel settore agro alimentare, food di vario genere, dell’Abruzzo, ma anche Puglia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia”, racconta Rosanna Del Negro, “e anche India per un progetto di cartoleria, America per un pastificio. Sono aziende di nicchia, di prodotti di eccellenza ma anche aziende legate alla grande distribuzione”.

Rosanna Del Negro si occupa del rapporto con il cliente e segue i lavori dei grafici. Franco Radoccia, è il direttore creativo e si occupa personalmente di tutti i progetti, con lui lavorano 4 grafici, ma ci sono collaboratori esterni che realizzano video, reportage fotografici e storytelling. Tutto lo staff in maniera innovativa cerca soluzioni creative non convenzionali per proposte che guardano il mondo da prospettive diverse.

“La prima cosa importante”, dice Rosanna Del Negro “è capire l’azienda. C’è uno studio molto attento del settore, si conoscono i fornitori, si comprende la storia dell’azienda, il passato, la situazione presente ma anche le prospettive che ha sul mercato. Si effettua un’analisi dello scenario competitivo e di mercato in cui si colloca l’azienda e come tutto questo possa essere rappresentato nell’etichetta. Da questo studio si arriva all’idea creativa. C’è una scelta accurata dei disegni, dei colori, dei testi, delle forme, delle tecniche di stampa, per arrivare ai prototipi, dosando strategia e innovazione, in una ricerca di bellezza che si trasforma in arte, valorizzando al meglio i prodotti d’eccellenza di ogni azienda”.

Basta guardare alcuni lavori realizzati recentemente per comprendere come Dispenser Studio creda nell’eccellenza dei prodotti e con il talento creativo riesce a trasmettere con il brand e con il packaging i valori dell’azienda, le proprie peculiarità, la propria diversità e originalità, cercando di stupire, di attrarre, ma anche emozionare i clienti trasmettendo sensazioni specifiche che evochino le giuste reazioni così da garantire un’indimenticabile ed appagante esperienza d’acquisto.

