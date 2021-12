Michele Cappa: “Amarcord. Ricordi per Passione”

“All’inizio di febbraio 2022”, annuncia Michele Cappa, “uscirà il libro: ”Amarcord. Ricordi per Passione”, una produzione Vasport. E’ la rubrica che da tre stagioni trasmettiamo su Vasport.it, il sito di cui sono editore. Visto l'interesse e l'importante seguito riscosso ho ben pensato di scegliere le 10 storie più belle ed avvincenti per farle diventare un libro”.

La rubrica di Vasport, ideata e condotta da Michele Cappa,raccoglie storie del passato di sportivi che in Abruzzo hanno lasciato il segno.

Di circa settanta puntate girate in questi anni ne sono state scelte dieci, le più significative, trasformate così in un’opera letteraria. Si parlerà nel libro dei ricordi di: Donato Anzivino, Dario Da Roit, Domenico Urbano, Ettore Marcovecchio, Mario Lemme, Fabio Falcone, Claudio Gavillucci, Luis Ruzzi, Nello De Nicola, Marco Amelia. Tutti personaggi che hanno fatto qualcosa di importante a livello nazionale. La prefazione è di Stefano Cieri, il giornalista Vastese che lavora per la Gazzetta dello Sport.