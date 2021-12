Loris Baccalà apre il “Dusk Music Club” a Via Santa Maria

Conto alla rovescia per : “Dusk Music Club”, un nuovo luogo di musica e condivisione che include il Dusk e molto altro, un posto fisso, un bar, un club musicale, un luogo accogliente dove poter condividere arte, idee ed emozioni, che aprirà in Via Santa Maria, 24 a Vasto, giovedì 16 dicembre dalle ore 18 in poi.

“La scelta del posto non è affatto casuale”, dice Loris Baccalà. “Abbiamo rilevato lo storico Amenà bar cafè che il grande Osvaldo Nanni ha gestito con amore e dedizione. Abbiamo l’onore di dare nuova vita a queste mura che negli anni hanno ospitato artisti di ogni genere e dato spazio a musicisti emergenti del nostro territorio. Proseguiremo con questa voglia irrefrenabile di dare visibilità all’arte, alla musica e a chi di questo vive.

Presto potrete venire a trovarci. Vi racconteremo le nostre idee, vi renderemo partecipi di questa immensa avventura che stiamo intraprendendo”.

Dalle 19.30 all’inaugurazione di giovedì 16 dicembre il Dusk Music Club avrà l’onore di ospitare Fabio Falcone in concerto, suona la Differenza e Pianista Indie accompagnato dal maestro Domenico Mancini al violino.