Un Natale in stile Glam Chic con PaperMoon Home Decor

Natale è alle porte e come tradizione dall’8 dicembre, ma anche prima, si scelgono decorazioni natalizie per rendere più bella la casa, a volte con piccole modifiche e variazioni sul tema e si inizia a preparare la lista dei regali.

Proposte originali e in raffinato stile Glam Chic si possono trovare a PaperMoon Home Decor in Corso Mazzini 160 a Vasto.

Impresa familiare nata negli anni 80, dalla passione della famiglia Di Petta e che grazie anche al passaggio generazionale continua a offrire tantissimi prodotti originali, dal dettaglio, che da calore ad un angolo nascosto della casa, al mobile, che da carattere al soggiorno.

In questo periodo entrando da PaperMoon Home Decor si è immersi in un’esplosione di addobbi natalizi, ghirlande, luci, angeli, presepi e molto altro, in un'atmosfera natalizia coinvolgente ed emozionante che mostra differenti ambientazioni all’interno, con una vasta scelta di decorazioni e idee regalo per il prossimo Natale.

Alberi di Natale imbiancati, eleganti e preziosi con palline e addobbi nei toni delicati e romantici del rosa, ma anche tiffany, bianco o platino. Un Natale magico con ghirlande di perline, fate e farfalle scintillanti, ma ampio spazio allo stile tradizionale definito anche stile Neo Vingage, che richiama indubbiamente gli abbinamenti di colore classici quali: rosso, oro, verde, bianco e blu, con tutto un grandissimo assortimento di luci, candele, ghirlande, centrotavola e una miriade di gingilli vari. Ogni anno si può aggiungere qualche elemento, qualche addobbo, dando vita nel tempo a una collezione personalizzata, unica, che racchiude al suo interno tanti ricordi di festività passate. Si trova anche uno stile completamente diverso con decori minimal, industrial o scandinavi accostati tra loro o abbinati ad addobbi decisamente estrosi. Probabilmente, influenzato dal freddo rigido degli inverni del nord Europa, lo stile nordico negli addobbi natalizi si traduce con la prevalenza di colori neutri, soprattutto del bianco, accostata ad elementi naturali! Linee pulite, forme stilizzate, eliminazione totale del superfluo e assenza di eccessi rendono facile l’accostamento di questa tipologia di decorazioni allo stile minimal dell’arredo! Proprio la “riduzione ai minimi termini” degli addobbi fa sì che, tipologie classiche di decoro a cui siamo abituati, lascino spazio a soluzioni alternative, più semplici ma di interessante bellezza. “Certo, per chi ama la tradizione”, dice Antonio Di Petta, “ sarà difficile respirare un’atmosfera natalizia in questa estrema semplicità…magari invece è solo questione di abitudine!”

Tantissime le proposte, ma anche tanti consigli, sia nel punto vendita che nei profili Facebook e Instagram. I fratelli Antonio & Luca Di Petta insieme al prezioso aiuto di Sara Spinazzola, con la loro competenza e professionalità, potranno consigliarti nelle tue scelte o proporti idee nuove ed originali per scoprire qual è lo stile natalizio che preferisci!

A dicembre aperto tutti i giorni: lunedì - sabato 9.30 - 13 e 16.30 - 20, domenica 10 - 13 e 16.30 - 19.30. L’8 dicembre chiuso.

papermoonhomedecor.com