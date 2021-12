Vasto in Centro da domenica 5 dicembre attività aperte tutti i giorni

“Anche quest’anno, per le festività natalizie”, informa Marco Corvino, il presidente del Consorzio Vasto in Centro, “le attività commerciali saranno impegnate nell’offrire la massima disponibilità ed accoglienza alla cittadinanza locale ed agli ospiti che per l’occasione verranno o torneranno a Vasto. Con tale intento tutte le attività da domenica 5 rimarranno aperte sette giorni su sette per tutto il mese di Dicembre.

L’augurio è che lo shopping in centro possa essere espressione di una maggiore serenità e tranquillità, portatore di un sorriso in più che solo il Natale concede a tutti".