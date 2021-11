Cinema, teatro e spettacoli a Vasto con “Grido Cineteatro”

Da pochissimo è nato a Vasto un progetto ambizioso, che vuole unire il cinema e il teatro con la rassegna culturale denominata “Grido Cineteatro”, per far sentire il grido alla cultura in un momento critico come il Covid. Il progetto nasce dalla MPA, Music Player Academy di Vasto, la scuola di musica, canto e teatro, coordinata da Pierluigi Garone che ha varie declinazioni. La rassegna culturale è partita il 13 novembre e si concluderà il 22 aprile, Covid permettendo. E’ nata grazie al connubio di Giorgia Berardi, seconda Direttrice Artistica, laureata in Arte e Scienza dello spettacolo con specializzazione in Cinema, con Pierluigi Garone, specializzato nelle composizioni sia in Cinema che lungometraggi e cortometraggi e per la Tv.

Il primo spettacolo del 13 novembre dedicato a Dalla con “C’era un omino piccolo così”, ha riscosso molto successo. Il giorno dopo hanno effettuato delle proiezioni cinematografiche con uno schermo da cinema 4K 6 x 3, garantendo una qualità molto alta. “Non ci possiamo sostituire al Cinema”, dice Pierluigi Garone, “e non abbiamo il luogo adatto, perché stiamo adoperando un teatro, quello di Via Madonna dell’Asilo. Ma ricordiamo che i primi cinema erano dentro i teatri. “

Il prossimo spettacolo, sempre nel Teatro Via Madonna dell’Asilo 13 è il 20 novembre alle ore 21 con la presenza di Francesco Scimemi, un illusionista e intrattenitore fuori dagli schemi, un inventore che grazie ai suoi strabilianti giochi di prestigio diverte e trascina il pubblico in un mondo surreale di fantasia e comicità. Proporrà uno spettacolo di magia dal titolo “Magicomio- Tra magia e comicità”. “Non mancheranno risate a crepapelle, scherzi e arguti giochi di parole!”

Domenica 21 novembre invece è prevista la proiezione di “RESISTANCE - La voce del silenzio”, Un docufilm con Jesse Eisenberg, Ed Harris, Clémence Poésy, Edgar Ramirez, Alicia von Rittberg, con la regia di Jonathan Jakubowicz. Genere Biografico, Drammatico, USA, 2020 distribuito da Vision Distribution. E’ la storia di Marcel Marceau, la sua arte e il suo eroismo. Una lezione di silenzio contro il fragore della guerra che racconta di un gruppo di boy scout ebrei che hanno lavorato con la resistenza francese per salvare la vita a diecimila orfani durante la seconda guerra mondiale.

“Tutta la rassegna culturale Grido Cineteatro”, dice Pierluigi Garone ” vuole esprimere vicinanza anche al mondo del volontariato. Per lo spettacolo di Sabato 20 novembre abbiamo coinvolto “Amici di Zampa” presieduta da Rosanna Florio, per contribuire al progetto del nuovo canile di Vasto. Nei prossimi eventi vogliamo collaborare sempre di più con il terzo settore presente a Vasto, per far conoscere le peculiarità di ogni singola associazione. Molto ricca la programmazione dei prossimi mesi, anche con attori importanti come Giorgio Pasotti, Sandra Milo, Pini, anche se la pandemia potrebbe modificarla. Da gennaio 2022 c’è la volontà di creare a Vasto un festival Nazionale dei cortometraggi e video clip.”

