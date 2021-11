Ottica Spadano lancia le lenti a contatto multifocali

La novità sulle lenti a contatto arriva dall’Ottica Spadano che propone le LAC multifocali, le lenti a contatto che permettono di vedere bene sia da vicino che da lontano.

“Da oggi quindi i dispositivi medici a forma di calotte trasparenti poste sulla cornea”, dice la titolare dell’Ottica Spadano Rosanna Spadano, “permettono di correggere tutte le metropie dell’occhio: miopia, ipermetropia, astigmatismo, e finalmente anche la presbiopia.”

Le LAC multifocali, definite anche progressive, aiutano i presbiti ad avere una visione chiara e nitida a tutte le distanze, nello svolgimento di tutte le attività sia professionali che sportive. Non sostituiscono gli occhiali progressivi ma sono un complemento ottimale, adatti a tutti coloro che vogliono alternare l’uso delle lenti e degli occhiali.

“Le zone di correzione”, spiega Rosanna Spadano, “ sono disegnate in cerchi concentrici con la correzione per vicino al centro della lente a contatto, poi segue la correzione per la media distanza, che a sua volta è racchiusa dall’anello esterno che permette la visione per lontano. Funziona mediante i sensori dell’occhio, infatti quando andiamo a guardare da vicino la pupilla si stringe e cade al centro della lente che permette la visione per vicino. Quando invece la vista è diretta verso la distanza la pupilla si dilata e la zona distante entra in gioco e si mobilita.”

Consentono un campo visivo molto più ampio, una visione nitida e a 360° senza distorsioni laterali, perfettamente stabili e centrate. Possono essere usate anche per l’attività all’aria aperta.

Qualche consiglio utile per chi si avvicina alle lenti a contatto per la prima volta: l’igiene delle mani, non dormire con le lenti, cambiare spesso il contenitore, non superare le otto ore per le lenti, all’occorrenza usare le lacrime artificiali.

“E’ importante rivolgersi sempre ad un cottattologo di fiducia”, consiglia Rosanna Spadano,”per una prova reale, tangibile, per avere il consiglio giusto, la tipologia giusta di lente, la prova del film lacrimale, un riscontro oggettivo del risultato visivo finale.

