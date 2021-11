La novità della Pizzeria Ippocampo?

Maria Rosaria Franceschini, titolare da 22 anni della Pizzeria Ippocampo di Vasto Marina, considerando l’esigenza crescente da parte dei clienti locali e dei turisti della pizza senza glutine, ha deciso di seguire tutto il percorso di formazione e convenzione con l’Associazione Italiana Celiachia della regione Abruzzo per offrire la massima garanzia per i celiaci, sia per quanto riguarda la scelta, il trasporto e lo stoccaggio delle materie prime, tutte di alta qualità, con attenzione anche ai salumi, tutti senza glutine, che per la lavorazione e il servizio, considerando anche l’asporto e il delivery.

“Oltre alle pizze con impasto normale” informa Franceschini, “abbiamo inserito anche le pizze senza glutine, con oltre 30 gusti, che possono essere anche vegane, senza lattosio, con attenzione massima alle intolleranze o allergie e personalizzate. C’è molta attenzione all’accoglienza del cliente celiaco, anche con antipasti, birra e dolci senza glutine.”