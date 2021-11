Lo spettacolo/concerto, proposto da “Grido Cine Teatro” dal titolo “C’era un omino piccolo così! Lucio Dalla tra la Vita e la Musica” in programma sabato 13 novembre alle ore 21 nel Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto, sarà interpretato dall’attore Milo Vallone come tributo a Lucio Dalla, ponendo il focus sulla vita e le opere musicali del celebre cantautore emiliano.

Vallone che ha curato anche il testo e la regia del progetto, dividerà la scena con Valentino Aquilano che darà voce ad alcune delle più belle canzoni dell'artista bolognese e Massimiliano Elia e Elio De Pasquale (rispettivamente tastiere e pianoforte), che eseguiranno le canzoni in scaletta e l'accompagnamento musicale del recital.

La pièce ripercorrerà dunque la vita dell’artista proponendo anche la lettura di alcuni suoi testi e l’esecuzione di alcune delle sue più belle canzoni. Non mancheranno “Anna e Marco”, “Futura”, “Cara”, “Balla balla ballerino” e tanti altri suoi grandi successi.

BIGLIETTO UNICO EURO 14,30

BIGLIETTO RIDOTTO(UNDER 14) EURO 11

INGRESSO GRATUITO UNDER 3

Info point: MPA Music Player Academy, C.so Mazzini 167 Vasto, Tel 0873 367626, WhatsApp 346 8938206. Biglietti acquistabili presso I punti vendita e online Ciaotickets https://www.ciaotickets.com/.../cera-un-omino-piccolo...