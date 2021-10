“Musica, Maestro Sergio!” dai 5 agli 11 anni! È il nuovo libro di Josè Sergio Santoro

Josè Sergio Santoro, insegnante di Scuola Primaria, musicista, regista teatrale, counselor, psicologo, fa parte inoltre dello staff di Daniele Di Benedetti, formatore e scrittore romano che si occupa di crescita personale e benessere. Tante le competenze di Sergio Santoro, nell’insegnamento, nella musica, nel teatro, nella comunicazione, nella relazione.

“Da anni coltivo un sogno”, racconta Sergio Santoro, “quello di scrivere un libro di musica per bambini per far dono della mia esperienza musicale, fatta da tanti anni di insegnamento, tantissimi spettacoli teatrali, e molto altro. Un libro dedicato a tutti i docenti che hanno difficoltà nell’insegnare questa bellissima disciplina”.

Il sogno si è finalmente realizzato. Ha pubblicato “Musica, Maestro Sergio! 44 attività per l’educazione musicale dei bambini”, un libro operativo per bambini dai 5 agli 11 anni, uno strumento agile e facile che consente un’educazione musicale completa.

“Non voglio smettere di insegnare senza aver messo da qualche parte le cose belle che ho fatto in una vita d’insegnamento. Vorrei che gli insegnanti fossero felici di insegnare musica ai bambini”, dice Sergio Sanntoro.

Sabato 23 ottobre, alle 17,30 al Teatro Madonna dell’Asilo, Josè Sergio Santoro organizza un incontro gratuito di formazione in presenza “Insegnare Musica nella Scuola Primaria” e presenterà il testo “Musica, Maestro Sergio!” ai docenti di scuola primaria del territorio e ha promesso un dono speciale per tutti i partecipanti “una copia omaggio del libro “Musica Maestro Sergio!” con l’accesso ai video che presentano le attività lezione per lezione. Sarà un’occasione per fare un’attività di aggiornamento, ma anche un confronto sulla musica a scuola, una disciplina molto interessante ma di cui a volte manca la competenza per imparare la musica in modo facile e divertente, con una nuova strategia che ha aiutato centinaia di bambini e insegnanti.

L’attività è consigliata a chi è interessato a insegnare musica ma non ha le competenze, non ha frequentato il conservatorio e non sa suonare uno strumento, a chi vuole trovare rapidamente materiali e idee per preparare la lezione, a chi ama le cose semplici, a chi vuole proporre un approccio divertente e motivante, a chi vuole nuove idee per far crescere l’ascolto, l’attenzione e la creatività degli alunni.

Il libro è multimediale, con QR code. In ogni unità d’apprendimento ci sono materiali digitali con tanti video che si possono mettere in pausa quando si vuole per creare interazione con gli alunni, per creare approfondimenti, per unire l’unità didattica ad attività anche interdisciplinari. Sono utili, inoltre, anche per lezioni in Dad o Did o per la metodologia della classe capovolta, la cosiddetta Flipped Classroom nuova strategia didattica, costruttiva e collaborativa, rivolta ad un apprendimento del saper fare e delle competenze.

I docenti che adotteranno il libro “Musica, Maestro Sergio!” potranno iscriversi ad un gruppo su facebook dove si avrà modo di scambiarsi le attività, le esperienze, le domande, dove ci saranno altri materiali per formare una comunità di insegnanti che sperimenta insieme il testo.

Spiega Sergio Santoro che quello che propone è un rivoluzionario approccio all’educazione musicale, per bambini da 5 a 11 anni: semplice, efficace, divertente. E’ il metodo G.A.P.S. guarda, ascolta, produci e scrivi. Consente di acquisire le competenze musicali giocando con la musica, con lezioni divertenti e motivanti e soprattutto facili. Il metodo G.A.P.S.: Guarda, i video delle lezioni. Ogni lezione ne ha uno che spiega l’argomento e le attività in modo semplice e divertente. Ascolta, con le orecchie suoni e silenzi, la mente per capire, apprezzare e conoscere e con il cuore per sentire e gestire le emozioni, Produci, per passare all’azione per fare musica, usando la voce, il corpo, gli oggetti, strumenti e nuove tecnologie, Scrivi, inventa, collega, disegna e colora con la tua vena creativa: storie sonore, musica e teatro, musica e immagine, scrittura musicale.

“Sogno una scuola che sia di alta formazione, al passo con i tempi, divertente e intelligente, un luogo dove non ti senti giudicato e coltivi le tue passioni. Un luogo dove una difficoltà, una sconfitta o un successo sono comunque una buona occasione per crescere e imparare a vivere alla grande, che aiuti ogni alunno a sviluppare l’autostima, i propri talenti e ottime competenze per dare sempre il meglio di sé”, dice Sergio Santoro e proprio per questo ha in programma altri progetti dedicati ai bambini, genitori e insegnanti.

Partirà a breve il progetto “La Scatola creativa”, dedicato ai bambini, uno spazio in cui fare esperienze per valorizzare le competenze come l’autostima, la comunicazione, il parlare in pubblico, il metodo di studio e molto altro.

Per gli insegnanti organizzerà prima di dicembre un Meeting “Insegnanti efficaci senza stress”, per promuovere il sorriso dei docenti, per provare a realizzare una scuola felice.

Per le famiglie sono in programma vari incontri per creare competenze nel difficile compito dei genitori.

Per partecipare Sabato 23 ottobre alle ore 17,30 al Teatro Madonna dell’Asilo (n.13) è indispensabile prenotarsi su www.musicamaestrosergio.it . E’ facile, basta cliccare sul pulsante “SÌ VOGLIO PARTECIPARE” e inserire la tua email. Si riceverà una email di benvenuto/a e conferma della tua prenotazione. E’ opportuno arrivare almeno 40 minuti prima dell’inizio per consentire con tranquillità il controllo del tuo GREEN PASS e il ritiro del libro in omaggio. Per qualsiasi problema di iscrizione o chiarimento: info@musicamaestrosergio.it

“Scopri quanto può essere facile e divertente insegnare musica” Josè Sergio Santoro