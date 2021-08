Micro-Mobilità: la nuova polizza per soddisfare le nuove necessità

Il 2021 è un anno davvero positivo per la micro-mobilità, che si differenzia da altri servizi di mobilità perché include mezzi più piccoli e facilmente manovrabili negli spazi urbani. Ad oggi infatti il settore della mobilità è in forte esplosione, soprattutto nelle grandi città dove grazie a questi nuovi mezzi si cerca declinare la mancanza di parcheggi e soprattutto di abbassare i livelli di inquinamento.

Sempre più persone infatti scelgono veicoli green per muoversi in città, un trend favorito anche dagli incentivi governativi, come il Bonus Mobilità 2020.

Si tratta di un fenomeno di crescente interesse come dimostrato anche dai dati. Secondo le stime rilasciate dall’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori (ANCMA), la vendita di e-bike ha registrato nel 2020 un incremento del 44%, con 280 mila unità vendute contro le 56 mila unità del 2015. Per quanto riguarda i monopattini, solo nel 2020 ne sono stati acquistati 125 mila in base ai dati pubblicati da GKF.

A questa forte nuova richiesta, Aquilano Global Insurance srl (Sub Agenzia Vittoria Assicurazioni e Das difesa legale spa dell’agenzia generale D’alonzo group srl)) propone Micro-Mobilità, una nuova polizza per tutta la famiglia ideata per coprire i rischi legati all’utilizzo di mezzi ecologici, come e-bike, monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel.

La polizza Micro-Mobilità arricchisce Vittoria con te - Casa e Famiglia, e può essere acquistata da sola o in abbinamento ad altre coperture assicurative previste da quest’ultimo prodotto. Sono quattro le differenti garanzie che rendono la polizza la più completa sul mercato:

responsabilità civile micro-mobilità : risarcimento dei danni causati a terzi;

: risarcimento dei danni causati a terzi; infortuni micro-mobilità : indennizzo in caso di lesioni riportate dall’assicurato qualora rimanesse coinvolto in un incidente;

: indennizzo in caso di lesioni riportate dall’assicurato qualora rimanesse coinvolto in un incidente; assistenza micro-mobilità : prestazioni che prevedono interventi di assistenza al veicolo e alla persona;

: prestazioni che prevedono interventi di assistenza al veicolo e alla persona; tutela legale micro-mobilità: assistenza stragiudiziale e giudiziale in relazione alla proprietà, guida e circolazione stradale dei veicoli green.

L’Aquilano Global Insurance srl fornisce una formula che, in caso di infortunio, prevede anche la segnalazione di babysitter o collaboratori domestici per supportare l’assicurato nella cura dei figli minori e nel disbrigo delle faccende domestiche.

