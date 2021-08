“Vasto Basket riparte insieme a te! Scopri il Basket con noi!”

Dopo una lunga pandemia tornano le attività sportive anche per i bambini. Dal 6 Settembre saranno aperte le iscrizioni per i corsi di Minibasket per i ragazzi e ragazze delle scuole primarie e medie che intendono scoprire il mondo del basket insieme a noi! Dalle 19 alle 20 presso gli uffici del PalaBCC, saremo a tua disposizione per ogni informazione.