MPA Theatre: “Welcome Show” Monologhi comici e irriverenti

La Mpa Theatre, da quest'anno, è in collaborazione con la nota Compagnia stabile del Molise!

Felice di questa nuova avventura, presenta “Welcome Show”, uno spettacolo teatrale ricco di personaggi ironici, assurdi e dissacranti che metteranno a nudo le fragilità, le follie, i turbamenti e le velleità dell’animo umano. Protagonisti del palco gli allievi del corso di recitazione tenuto da Paola Cerimele e Raffaello Lombardi, nonché registi dello spettacolo e docenti della Compagnia Stabile del Molise presso la Music Player Academy.

Doppia spunta per lunedì 12 luglio alle ore 21:00 presso il Teatro Figlie della Croce in Via Madonna dell'asilo 13, a Vasto (CH).

L'evento sarà a pagamento con posti limitati nel pieno rispetto delle regole anti Covid.

Gli attori sono: Rossana Avolio, Daiana Butacu, Miriam Cardillo, Giorgia D’Antuono, Nicola Andrea De Nicolis, Manuel De Vitis, Michele Di Spalatro, Mariachiara Iammarino, Annalisa Malatesta, Chiara Monteferrante, Rosanna Pacchioli, Luana Petrosi, Stefania Piccirilli, Miriam Sartori.

Per l'acquisto del biglietto è necessaria la prenotazione tramite whatsapp al contatto dell'Accademia (Music Player Academy) e sarà possibile ritirarlo presso la sua sede in C.so Mazzini 167 a Vasto (CH).

La MPA è un’accademia musicale che racchiude tantissimi corsi musicali e teatrali per tutte le età. Il percorso personalizzato consente di arrivare ad un percorso anche professionale. I docenti sono grandi professionisti, musicisti per professione come nel settore teatrale i docenti della Compagnia Stabile del Molise, una realtà artistica e culturale solida da 10 anni, con più di 13 spettacoli all'attivo e 200 allievi fra le sedi di Campobasso e Termoli.

Non perdete l'occasione di tornare in teatro per trascorrere una serata all'insegna della comicità!

Info e prevendita biglietti 346 8938206 – 0873 367626, info@musicplayeracademy.it ,

Music Player Academy in C.so Mazzini 167, Vasto (CH)