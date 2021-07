La passione di Vincenzo Scardapane per la comunicazione

Tante le esperienze lavorative di Vincenzo Scardapane, filmmaker, consulenze di strategie pubblicitarie per aziende ed esperto in comunicazione sociale. Ha lavorato in televisione, in redazione, in produzione come autore, come capoprogetto. Nasce dall’infanzia la sua passione verso la comunicazione in generale. Si ricorda con emozione quando Fiorello venne a Vasto portando il suo Karaoke. Lui anche se era piccolo, rimase attratto non solo dallo spettacolo, ma da tutti gli aspetti tecnici che consentivano il programma. Si è appassionato di radio da ragazzo e si è voluto sperimentare con Tsrp, dove curava dei programmi con una preparazione accurata. Riconosce a Don Stellerino D’Anniballe la capacità di scovare i talenti nei giovani ragazzi vastesi e di dare grandi opportunità a tanti che sono riusciti a trasformare, anche grazie questa esperienza, una passione in una professionalità nel campo giornalistico, radiofonico e televisivo, come Beppe De Marco, che dalla radio locale è passato a grandi network nazionali e il giornalista Gianni Quagliarella, recentemente passato a Rai Abruzzo e molti altri.

Da allora tanti sono stati i cambiamenti radicali nell’ambito della comunicazione. E se il futuro è prevalentemente video grafico, come strumento immediato per informare, le aziende, le cooperative sociali, gli enti, le associazioni, dice Vincenzo Scardapane, dovrebbero prenderne consapevolezza, valorizzando le proprie attività anche mediante un video. Non uno, ma una serie sistematica di video che anche mediante lo storytelling raccontano la passione, per stimolare la fiducia, mediante la conoscenza, con strumenti tecnici moderni, ma soprattutto con idee creative e innovative.

Vincenzo Scardapane che nel suo lavoro si occupa di video, pubblicità, cortometraggi, mini documentari la prima cosa che fa è quella di ascoltare il cliente, in un ascolto empatico per coglierne l’essenza e che restituisce in una forma comunicativa efficace.

L’esperienza nella comunicazione sociale, dopo diversi anni che l’hanno visto responsabile della comunicazione del Consorzio Matrix gli hanno consentito di entrare in relazione con il mondo delle associazioni del territorio, che dice Vicenzo Scardapane, stanno piano piano comprendendo l’importanza strategica della comunicazione.

Ogni azienda, ogni ente, ogni associazione ha una storia da raccontare, eventi, persone da far conoscere, per ognuna si può scegliere lo stile narrativo appropriato, per comunicare in modo efficace la propria identità.