Un giro in kayak alla scoperta delle bellezze della costa vastese, dalla Bagnante ai Trabocchi che incorniciano il nostro litorale.

Una nuova iniziativa è da questa estate a disposizione dei bagnanti a Vasto Marina, grazie all'intraprendenza di Alessandro Mormile e Armando Rossi, in collaborazione con la concessione ombreggio "La Sirenetta" e l'attenzione del Comune di Vasto.

Proposto il servizio di servizio di affitto dei kayak nel tratto di spiaggia nei pressi del Monumento alla Bagnante, con possibili escursioni dall'alba al tramonto. In aggiunta, anche l'opportunità di organizzare soste-ristoro gustando prodotti tipici e aperitivi a pranzo e cena raggiungendo, via mare, alcuni dei locali in attività lungo la costa vastese.

Per ulteriori informazioni: www.vastokayak.it

Tel: 331-3231392 e 347-4251159