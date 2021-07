Per tutti coloro che vogliono ritrovare sé stessi, che vogliono concedersi una rigenerante pausa centrata sulla cura di sé e del proprio corpo, che vogliono valorizzare la propria bellezza è nato Pleiadi il nuovo centro estetico di Francesca D’Ortona a Vasto in Via San Rocco 61/0.

“Le mie clienti”, dice Francesca “sono come delle stelle che hanno illuminato e continuano a illuminare il mio sia percorso professionale che personale.”

Il nuovo centro estetico Pleiadi è il posto giusto per lasciar andare i pensieri e concedersi un momento di relax, per sentirsi davvero accolti da una persona come Francesca D’Ortona, che grazie alla sua grande passione e competenza sa capire le esigenze, perché ti ascolta con estrema attenzione e lavora in modo super professionale. Tanti i trattamenti possibili: estetica di base, manicure, semipermanente, gel, ricostruzione unghie, pedicure estetico e curativo, epilazione, Lash Filler, cioè il primo trattamento rivoluzionario con l’ispessimento delle ciglia, trattamento corpo, fanghi, massaggio estetico circolatorio, massaggio relax, trucco e molto altro.

Per conoscere il nuovo centro estetico Francesca D’Ortona ha lanciato un’interessante promozione, tutti i clienti che prenoteranno entro il 17 luglio avranno uno sconto del 20% sul primo trattamento.

Si riceve su appuntamento: 346 3108756, 0873 610467, info@pleiadicentroestetico.com