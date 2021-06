Tam Comunicazione di Andrea Tortora e Andrea Mucci

L’azienda Tam Comunicazione nasce da due ragazzi, Andrea Tortora e Andrea Mucci, insieme in un unico progetto da 15 anni, legato alla comunicazione e alla grafica per attività commerciali, aziende, privati, personalizzando con creatività e competenza ogni evento, creando idee innovative personalizzate.

“Il nome della Srl Tam”, racconta Andrea Tortora, “viene fuori dall’unione di Tortora, Andrea e Mucci, riprendendo il concetto del Tam Tam comunicativo.”

Hanno competenze e compiti diversi: Andrea Mucci è legato alla grafica e alla produzione, mentre Andrea Tortora si occupa della parte commerciale, della relazione con i clienti e i servizi. Grazie al loro staff hanno un ampio raggio di attività. Si occupano di siti web, della gestione di pagine Facebook, delle lavorazioni di plotter, stampa su maglie, insegne, pannelli in plexiglass trasparente, colonnine per dispenser anti covid, carta da parati personalizzata e molto altro. Da un anno si occupano della stampa diretta sulle shopper in digitale a colori, a breve anche con stampa in oro.

C’è alla base una ricerca e conoscenza accurata dei materiali e delle lavorazioni con macchine di ultima generazione, che consentono con idee creative e innovative di realizzare ogni tipo di stampa in alta qualità, curando ogni dettaglio, ogni esigenza, in breve tempo.