La Rock Wedding Planner Cristina Corazza a Vasto

Cristina Corazza, la prima Rock Wedding Planner, è stata a Vasto per scegliere fornitori e location rock del territorio.

Lei che si occupa di matrimoni da più di 10 anni, l’anno scorso ha inventato il primo matrimonio 100% rock, garanzia 100 % Rock.

Cristina Corazza è una giurista, ha fatto la pratica forense, ha lavorato in studio da avvocato, poi ad un certo punto della sua vita ha capito che non era quella la sua strada. Ha iniziato da organizzare matrimoni e poi dopo tanta esperienza, tanti successi e soddisfazioni, l’anno scorso ha voluto creare un brand unico, quello di Rock Wedding Planner, riprendendo la sua grande passione per la musica Rock. Cristina canta in Rockin’1000, che è la più grande Rock band al mondo, formata da circa 20.000 musicisti, con concerti di 1000 musicisti alla volta che suonano contemporaneamente nel più grande live di sempre, in varie città italiane e Europa. Vive il Rock e ha pensato che il Rock poteva essere il mood più adatto per organizzare matrimoni unici e creativi.

Il matrimonio secondo Cristina deve essere la manifestazione di sé stessi. Gli sposi devono esprimere le proprie passioni, le proprie emozioni. Lei non vuole essere una semplice wedding planner che sceglie temi musicali, e organizza le varie fasi dell’evento. Cristina vuole creare un evento, vuole realizzare qualcosa che generi un’emozione, negli sposi ma anche negli ospiti, un qualcosa che sorprenda, meravigli e al tempo stesso resti tra i ricordi più belli ed emozionanti. Un matrimonio rock nella sua essenza, indimenticabile, con la capacità professionale di risolvere tutti gli inconvenienti che spesso si creano nei matrimoni. Cristina Corazza dà una garanzia 100% Rock, cioè garantisce che qualunque intoppo sarà risolto con una soluzione altrettanto rock. E soprattutto senza il rischio che si sia impreparati a tutto quello che può succedere durante la festa per via del mood rock.

Matrimonio Rock, è un matrimonio quindi fuori dalle righe, un matrimonio che non s’è mai visto, è un evento unico, è come essere protagonisti sul palco a San Siro.

Per ogni esigenza, realizza un progetto creativo personalizzato, scegliendo colori, forme, musiche, intrattenimento, ecc. tutto a tema. Per esempio può organizzare un matrimonio in stile rockabilly, anni cinquanta, mettendo lo stile Rock & Roll in ogni elemento del matrimonio e soprattutto scegliendo la location giusta. Potrebbe organizzare un matrimonio in stile goth in un castello, o Hippie in campagna, e molto altro ancora.

Ma per poter dare un ventaglio più ampio possibile di possibilità, ha deciso di organizzare matrimoni Rock in tutta Italia.

In questo periodo sta facendo un tour nelle varie regioni italiane, per scegliere i luoghi giusti, i fornitori che possono aderire al suo progetto, e non poteva mancare Vasto, tra le possibili scelte.

Durante la pandemia ha partecipato via web a vari webinar e ha conosciuto Tiziana Iozzi, che come Coach professionista e formatrice in PNL e Comunicazione efficace, segue, anche a Vasto, varie aziende e conosce molto bene il territorio.

Tiziana, dice Cristina, è molto Rock, ha capito subito le potenzialità del progetto Rock Wedding Planner e l’ha sollecitata a venire in Abruzzo.

L’Abruzzo afferma Cristina è una regione stupenda. Non c’è un altro posto che ha le caratteristiche dell’Abruzzo in Italia, un posto dove si è a fare il bagno al mare e si vede la neve sulle montagne, o d’inverno si possa sciare guardando il mare.

A Vasto ha trovato varie persone, veramente speciali, che possono aderire al suo progetto e ha scelto alcune location speciali. Se dovesse essere chiamata per un matrimonio a Vasto, lei sa che potrebbe trovare anche qui dei referenti validi.

Consiglia ai promessi sposi, un matrimonio originale, che crei sorpresa, emozione, un matrimonio cucito su misura sugli sposi come un abito sartoriale. Non uguale ad un altro, ma unico, rock!

https://www.rockweddingplanner.it/