Premio Qualità Italia 2020 a Jasci & Marchesani

Nella sesta edizione del Concorso Enologico Nazionale, Premio Qualità Italia 2020, ha ricevuto il Premio Qualità Italia 2020 con la medaglia d’oro il Cerasuolo D’Abruzzo Doc 2019 “Nerubè” di Jasci & Marchesani.

Un premio per far capire quanto i luoghi e le tradizioni entrino dentro ogni bottiglia e la rendano unica nel suo genere, per la valorizzazione della produzione, per far conoscere i viticoltori e le cantine produttrici che, vendemmia dopo vendemmia, si prodigano per dare vita alle proprie eccellenze.

Il forte legame con il territorio, il grande amore per il Made in Italy, la consapevolezza dei livelli d’eccellenza realizzati e realizzabili, hanno portato la Scuola Leonardo, ad investire su tutta una serie di progetti volti a promuovere la cultura e la produzione italiana. In quest’ottica e in qualità di Organismo Ufficialmente Autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), La Scuola Leonardo ha organizzato il concorso enologico nazionale Premio Qualità Italia. Un contest votato a raccogliere e raccontare le eccellenze vitivinicole italiane, ognuna nella propria categoria di partecipazione e per regione, è un’occasione per sostenere una delle attività che meglio rappresentano l’Italia nel mondo.

Il NERUBE’ CERASUOLO D’ABRUZZO DOC 2019, è un nuovo prodotto della linea JASCI & MARCHESANI di questo 2020, è un prodotto che viene 100% da Uve Montepulciano, naturalmente Biologico come tutti i prodotti dell’Azienda, certificati BIO dal 1978.

E’ un colore rosso ciliegia dal profumo fruttato con sentori di bosco e rosa, con sapore armonioso e tenero. Si abbina bene con antipasti, primi piatti a base di pesce, formaggi ed arrosti non molto impegnativi… ottimo anche con la pizza.