L'ulivo nella Costa dei trabocchi

E' tornato ottobre e con esso la raccolta dell'ulivo e L'Alto Vastese vanta una tradizione centenaria non solo contadina ma anche familiare. Il secolare olivo del '700 ci osserva fiero a cominciare dalla Costa dei Trabocchi fino ad arrivare all' hinterland vastese; varie sono le piante autoctone, per citarne alcune:

Per quanto riguarda la raccolta, una volta l'anno, la famiglia si riunisce in un clima di festa e dopo la stancante abbacchiatura che dura diversi giorni, si parte per il frantoio. Qui è il luogo dove le olive sono destinate alla produzione di olio extravergine di oliva, e nel quale si svolgeranno i processi di lavorazione in sette fasi essenziali: raccolta, lavaggio, frangitura, gramolatura, centrtifugazione, stoccaggio e imbottigliamento.