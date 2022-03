Auguri a Francesca Periscinotti per la sua laurea triennale in Ingegneria Gestionale

Tantissimi auguri a Francesca Periscinotti!

Oggi ha discusso la sua laurea triennale in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino con la tesi: “Introduzione di fonti rinnovabili di energia in un impianto per la produzione di energia elettrica".

“La gioia di questo giorno possa accompagnarti nei prossimi traguardi e nei tuoi numerosi successi, sempre con la semplicità e l’umiltà con la quale hai conseguito il tuo obiettivo. “ E’ l’augurio dei genitori Enrico Periscinotti e Teresa Di Santo e la sorella Alessandra.

Che tutti i tuoi progetti più ambiziosi, formativi, lavorativi e personali, possano realizzarsi evidenziando le tue bellissime competenze .