Tanti auguri a Martina Di Nardo per la sua laurea in Farmacia

Tanti auguri alla dr.ssa Martina Di Nardo per il raggiungimento della Laurea in Farmacia presso la l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara. La testi in Laurea Sperimentale “Determination of phenolic content and antioxidant activity in freeze dried and convection-dried hippophae rhamnoides leaves” è stata discussa con il relatore prof. Simone Carradori e correlatore prof.ssa Rossella Grande.

“Brava ce l’hai fatta, sei ciò che vuoi essere e vivere, ed ora vola, verso la tua realizzazione, crescita ed indipendenza, razionale ed emotiva. In questo giorno importante voglio ringraziare te per avermi dato fiducia per essere stata caparbia determinata a raggiungere un traguardo importante per la tua vita e voglio ringraziare soprattutto il Signore che ti ha permesso di raggiungerlo con la preziosità del tempo da vivere e la passione nel fare con amore e quindi sigillare questo momento con la tua laurea in dottoressa in Farmacia. Sono orgogliosa di te e ricorda ogni giorno di essere e vivere felice. “Augura la madre Luciana Salvatorelli.

“Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà” Antoine De Saint-Exupèry