Un mondo di auguri Francesco per i tuoi 6 anni.

"Oggi è una splendida giornata di sole come quando sei nato, sei un bambino che trasmette amore e per questo tutti ti vogliono bene, non sarai ma solo!"

Con immenso affetto mamma, papà, la sorellina Agnese, i tuoi nonni e le zie.

Si associa la nostra redazione