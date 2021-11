Congratulazioni a Marta Monaco per la sua laurea

Tantissimi auguri a Marta Monaco per la sua laurea in Scienze della Formazione presso l’Università di Macerata. La sua tesi di laurea è in pedagogia sperimentale e tratta l'esperienza di tirocinio tra scuola e pandemia.

La questione più cruciale che viene alla luce da questo lavoro è la questione educativa nella scuola dell'infanzia. La domanda che fa da filo conduttore è: attualmente si stanno rispettando le finalità educative? La visione personale di Marta Monaco non è del tutto positiva, non è del parere che 'andrà sempre tutto bene' perché la didattica a distanza e la didattica con le restrizioni presentano ancora dei grossi limiti. Le istituzioni si stanno dimenticando sempre di più del futuro dei bambini, soprattutto in questo particolare periodo di pandemia. Ad oggi quello a cui dovremmo aspirare è garantire ai bambini il rispetto dei loro diritti, anche se le restrizioni esisteranno ancora per un po', ma questo non vuol dire che dobbiamo rimandare questo progetto. Non possiamo aspettare di tornare alla normalità per compiere questa importante missione. Infine, la riflessione si auspica di dimostrare sempre interesse e impegno nel rendere la scuola un ambiente dinamico e rispettoso dei diritti dell'infanzia. Ha concluso il suo lavoro esprimendo quali potrebbero essere le finalità da perseguire: - promuovere lo sviluppo dell'identità, attraverso esperienze che rendano il bambino attivo e consapevole dei cambiamenti, quali la pandemia e la scuola con le restrizioni; - sviluppare l'autonomia, offrendo al bambino occasioni e spazi in cui può esprimersi liberamente; - acquisire le competenze, mediante una programmazione educativa e didattica stimolante ed efficace; - vivere le prime esperienze di cittadinanza, per mezzo di progetti e attività che rispondano ai bisogni del territorio. Dove i bambini vengano resi i protagonisti di questo processo e comincino a prendere consapevolezza di essere parte di un sistema-scuola che opera per loro e per i loro diritti.

Congratulazioni dottoressa, complimenti per il tuo impegno e per la tua passione. L’augurio è che tu possa continuare a conquistare progetti più importanti. Auguri anche ai genitori che sono stati fondamentali in questo percorso.