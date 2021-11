Congratulazioni a Marika Del Greco per la sua laurea

Tantissimi auguri a Marika Del Greco per la sua laurea in Servizio Sociale all’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti con la votazione di 110 su 110. Il titolo della tesi è “L’abuso infantile in un’ottica psicopedagogica: nuovi strumenti di cura e trattamento”.

Auguri anche ai genitori Giovanna Brevetti e Flavio Del Greco e alla sorella Fabiana che sono stati fondamentali per il successo di Marika.

Congratulazioni e auguri affinché questo sia solo l’inizio di una vita piena di gioia e soddisfazioni e di un radioso futuro professionale!