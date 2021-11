Tanti auguri affettuosi di Buon Compleanno a Lorena Notarangelo. A lei giungono gli auguri del marito Stefano Bevilacqua: ”Tanti auguri alla donna, mamma e moglie più coraggiosa, forte, speciale e positiva che abbia mai conosciuto in vita mia, tanti auguri amore mio per tuoi primi 40 anni!!! Siamo stati in inferno ma ne siamo tornati più forti e uniti di prima!”

Tanti auguri anche dalla redazione!