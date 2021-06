Auguri a Delia Antenucci per il suo pensionamento

Auguri a Delia Antenucci, dipendente comunale a Cupello, per il suo pensionamento dal Sindaco Graziana Di Florio e dall’Amministrazione Comunale: “il suo contributo umano e professionale rimarrà prezioso patrimonio di questa “Famiglia” alla quale apparterrà sempre, un sentito ringraziamento per la pluriennale attività svolta con senso di appartenenza e con grande professionalità nella Casa Comunale al servizio della Comunità cupellese. Con stima e riconoscenza per il meritato traguardo raggiunto.”