Congratulazioni alla neo dottoressa Serena D’Aloise per la sua laurea

Auguri a Serena D’Aloise per il raggiungimento della sua laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna con la tesi dal titolo: “ Le sfide della pedagogia speciale e interculturale per una didattica inclusiva” discussa con il prof. Dainese Roberto.

A lei arrivano gli auguri della zia Adele Mariotti: “il successo di oggi sia l’inizio di un brillante futuro che possa valorizzare tutte le tue peculiarità”.

Auguri da tutta la redazione.