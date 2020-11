Tanti auguri affettuosi di Buon Compleanno a Rosaria Baiocco.

Gli auguri del marito Massimo Stivaletta:”In questo giorno così speciale non posso che ringraziarti per essere sempre accanto a me anche nei momenti difficili. Sei una compagna di vita davvero unica… tantissimi auguri di buon compleanno amore mio”