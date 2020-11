Tanti auguri per la laurea in Architettura di Anna Corsi

Tanti auguri per la laurea Magistrale in Architettura di Anna Corsi presso l’Università “G. D’Annunzio” con 110 e lode.

La commovente dedica della mamma Giacoma Acquarola alla figlia. “Tesoro mio, ti ringrazio per la gioia immensa che oggi ho vissuto; le parole non riescono ad esprimere ciò che ho provato, ti dico solo che ti amo e che sono fiera di te! In cuor mio so che grande ed unica figlia sei...

La passione per l’arte, i viaggi, il senso del bello e dell’estetica sono doti che ti contraddistinguono. Amare l’Architettura è una delle tue priorità e lo hai dimostrato nella scelta convinta ed oculata dei tuoi studi.

Tre sono le parole prese dal famoso “Le Corbusier” che delineano la tua persona:

Spazio - l’immensità e la grandezza della tua forza di volontà.

Luce - l’energia e la grinta profuse, sprigionate dal tuo animo per il percorso accademico intrapreso.

Ordine - la precisione e la fermezza nel portare avanti il tuo programma senza tentennamenti.

Amore mio, a questo importante traguardo durato 5 intensi anni, possa seguire un grandioso futuro professionale. Hai coronato solo una parte dei tuoi sogni, vai avanti così, con la stessa vitalità e la stessa risolutezza di sempre, in modo tale da poterne realizzare di altri ed esserne orgogliosa. Infine vorrei ricordarti di non spegnere mai il tuo meraviglioso sorriso, la tua curiosità ed il tuo entusiasmo. Sii sempre te stessa, segui la vita e abbi sempre fiducia nelle tue capacità!

Ad maiora semper!”

Auguri da parte di tutta la redazione di Histonium.net