Impegno ed entusiasmo per il primo Torneo scolastico di Debate del 'Mattei' di Vasto

Si è concluso oggi, mercoledì 19 ottobre, il I Torneo scolastico di Debate del Mattei.

Il dirigente scolastico Gaetano Fuiano ha premiato la squadra che si è aggiudicata ai punti la vittoria, congratulandosi con tutti i partecipanti per l’impegno e l’entusiasmo dimostrati nel preparare e dibattere le mozioni proposte.

Sotto la guida della referente del Circolo del Debate di Istituto, prof.ssa Susanna Bevilacqua, e delle prof.sse Myriam Mercogliano e Marta Spinetti che hanno rivestito il ruolo di giudici, quattro squadre hanno dibattuto una mozione preparata e una mozione “impromptu”.

Il Debate è una disciplina affermata da tempo nel mondo anglosassone e che va diffondendosi in Italia da alcuni anni. Gli obiettivi: padroneggiare la lingua nell’esposizione orale; imparare a dialogare sviluppando la capacità di argomentare e di produrre idee; coltivare la flessibilità nel sostenere una posizione che non sia quella propria (assumere altri punti di vista per comprendere le ragioni degli altri); acquisire l’apertura mentale necessaria per accettare la posizione degli altri. Queste competenze trasversali formano la personalità e sono preziose al di là del contesto scolastico in molteplici situazioni e per esprimere le proprie idee con garbo e determinazione. Il Mattei ha adottato da alcuni anni il Debate nell’ambito delle Idee delle Avanguardie Educative, promuovendone la pratica nel proprio contesto scolastico e, in quanto Scuola Polo Regionale per le Avanguardie Educative – Indire, nei seminari di formazione attivati per docenti interni ed esterni.

I risultati sono incoraggianti in termini di interesse e partecipazione da parte degli studenti e ricaduta didattica e relazionale. Complimenti dunque alle speaker Jasmine Ciccotosto, Sara Paganelli e Alisia Perrone della 4BLSA, che si sono aggiudicate il primo Torneo scolastico, e a tutti i dibattenti: Colafabio Michele, Macchiarola Alessio e Zanolini Gabriele (4C Meccanica); Covella Simone, Di Martino Lorenzo e Tiburzi Alessandro (3B Informatica); D’Emilio Leonardo (2CLSA); Norino Francesco e Priante Sean (2DT).