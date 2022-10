Progetto InFormazione di OPES a Vasto

Venerdì 21 ottobre è in programma alle ore 11:00, nella Sala Aldo Moro degli ex Palazzi scolastici, la conferenza stampa per la presentazione del progetto InFormazione di OPES. Il Progetto InFormAzione, realizzato da OPES e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, arriva anche in Abruzzo con i suoi corsi e le Officine del Sociale. Come è ormai noto, l’iniziativa intende coadiuvare gli operatori del Terzo Settore, dell’associazionismo e del non-profit nell’affrontare in maniera coerente e performante tutto ciò che concerne le riforme rivolte ai diversi settori citati. Inoltre, grazie a docenti esperti, webinar e alle Officine del Sociale i partecipanti potranno acquisire skill e competenze necessarie per rispondere alle esigenze primarie del tessuto sociale nostrano.

Il prossimo 21 ottobre, a Vasto (in provincia di Chieti) si terrà la conferenza stampa di apertura dell’Officina sociale di Chieti. Il progetto InFormAzione, di fatto, atterra in Abruzzo. All’evento, che avrà luogo nella Sala Aldo Moro, P.zza Rossetti, 45 (Ex palazzi Scolastici), presenzieranno: il Presidente Nazionale di OPES, Juri Morico, Terenzio Rucci, Presidente OPES Abruzzo, Enzo Imbastaro, Presidente CONI Abruzzo, Francesco Menna, Sindaco di Vasto e Presidente della Provincia di Chieti, Etelwardo Sigismondi, Senatore della Repubblica italiana, Sabrina Bocchino, Consigliere regionale Abruzzo, Carlo Sorgi, Dottore Commercialista e consulente esterno Ufficio Terzo Settore – Regione Abruzzo, e Carlo della Penna, Assessore allo Sport e Turismo, Pesca e Agricoltura del comune di Vasto. Andrà a moderare la conferenza Katia Arrighi. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali e una Tavola Rotonda dal titolo “Il Terzo Settore e il mondo dello Sport”.

InFormAzione approda in una terra che conosce e cura con perizia le attività del Terzo Settore. I numeri restituiti dall’ISTAT, in riferimento all’anno 2020, gli ultimi diramanti dall’istituto di statistica, parlano chiaro: 8.171 istituzioni non-profit dislocate per l’intera regione, 11.496 i dipendenti impiegati. In ogni ambito sconfinano partecipazione e dedizione; 1362 le attività culturali e artistiche, 2295 quelle sportive. Sono 956 le non-profit impegnate in azioni ricreative e di socializzazione; 177 quelle che si dedicano alla ricerca. Nella sanità l’ISTAT ne registra 274, mentre nell’assistenza sociale e protezione civile 750. Nell’ambito dello sviluppo economico e coesione sociale operano 155 attività, nell’ambiente 105, nella tutela dei diritti 117, mentre nella filantropia sono 76. Le altre attività che inorgogliscono il territorio per il proprio impegno sociale riguardano la religione, la cooperazione e la solidarietà internazionale e le relazioni sindacali.

I corsi previsti per l’avvio del progetto in Abruzzo saranno: “Primo Soccorso”, “Nuova Privacy – normativa” e “RUNTS e adeguamento statutario per le associazioni sportive”.

Per essere sempre aggiornati sulle attività di InFormAzione su tutto il territorio basta seguire il portale online Terzo Settore di OPES.

“Una grande occasione -hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore con delega allo Sport, Carlo Della Penna - di promozione sportiva, che vuole fornire una serie di strumenti al mondo del Terzo Settore. Obiettivo principale del progetto, sarà quello di rispondere alle necessità di aggiornamento, formazione e nuove competenze aiutando il mondo dell'associazionismo e del volontariato a rispondere ai bisogni dei cittadini. Ringraziamo Juri Morico Presidente Nazionale OPES e Terenzio Rucci Presidente OPES Abruzzo per aver scelto la nostra città per presentare questa iniziativa".

PROGRAMMA

Ore 11.00 - 12.30

Conferenza stampa di presentazione del "Progetto InFormazione"

Sala Aldo Moro, P.zza Rossetti, 45 (Ex palazzi Scolastici)

Saluti istituzionali

- Enzo Imbastaro (Presidente Coni Abruzzo)

- Francesco Menna (Sindaco di Vasto e Presidente della Provincia di Chieti)

- Carlo Della Penna (Assessore allo Sport del Comune di Vasto)

Relatori

- Juri Morico (Presidente Nazionale OPES)

- Terenzio Rucci (Presidente OPES Abruzzo)

Moderatrice

- Katia Arrighi

Ore 16.00 - 18.00

Intervento di apertura del corso di formazione a cura del Presidente Nazionale OPES

Juri Morico

Corso di formazione gratuito "Primo Soccorso" presso il Centro Sportivo Nuovo Polo San Gabriele - Via Silvio Pellico, Vasto.