La protezione civile “Il Castello” al “Reas”, salone internazionale dell’emergenza

Quest’anno, per la prima volta, la protezione civile “Il Castello” di Monteodorisio è presente al “Reas”, fiera leader in Italia per l’emergenza, primo soccorso e antincendio, che si svolgerà fino al 9 ottobre a Montichiari, Brescia.

Con oltre 240 espositori, provenienti dall’Italia e da altri 19 Paesi, nel polo fieristico, sono esposte numerose novità tecnologiche, come nuovi veicoli per l’emergenza e l’antincendio, apparecchiature sofisticate per il primo soccorso, sistemi di sanificazione anti-Covid, ma anche droni per la ricerca di dispersi in caso di disastri naturali.

Tra i numerosi eventi in programma, è previsto un convegno sulle misure adottate in Italia per affrontare l’emergenza umanitaria causata dalla guerra in Ucraina, a cui interverranno tra gli altri il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk.

Una tavola rotonda è invece dedicata all’ultima campagna antincendio boschivo e alla collaborazione tra le varie regioni per gestire i roghi divampati anche quest’anno in tutta la penisola. Altri convegni riguardano il ruolo del volontariato nella protezione civile, il soccorso aereo, il trasporto di pazienti pediatrici o traumatizzati, le telecomunicazioni d’emergenza e la pianificazione e prevenzione dai rischi naturali ed antropici.

In programma anche alcuni eventi collaterali, come un progetto educativo per i bambini sull’emergenza, un corso base per volontari di protezione civile e un’esercitazione interforze con la partecipazione di corpi dello stato e gruppi di volontariato.