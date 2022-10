Addio ad Alfonso Calvitti, dolore e costernazione a Vasto

E’ venuto a mancare, prematuramente, all’età di 55 anni, Alfonso Calvitti, conosciutissimo a Vasto per la sua attività di bar e ristorazione Caffetteria Histoniense in viale Perth e per il suo ruolo di dirigente calcistico.

Grande appassionato di ‘pallone’, negli ultimi anni aveva collaborato con profitto rivestendo ruoli di responsabilità nei quadri delle principali società locali.

Il messaggio della Vastese Calcio – Increduli e addolorati: ci ha lasciati Alfonso Calvitti, persona che ha dato tanto ai colori biancorossi ed al calcio vastese in generale, sempre con grande passione e voglia di fare bene. La società, in particolare il presidente Franco Bolami suo amico d’infanzia, l’intero gruppo tecnico e i collaboratori del club si stringono alla famiglia e partecipano al dolore per l’improvvisa scomparsa. Ciao Alfonso, per sempre cuore biancorosso.

Il messaggio della Bacigalupo Vasto Marina – Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore. Un grande professionista, un grande uomo con un cuore enorme. Ci ha lasciati il direttore e amico Alfonso Calvitti che ha dato tutto per questi colori. Siamo vicini alla famiglia di Alfonso, sarai per sempre nei nostri cuori.

Il cuore di Alfonso Calvitti ha cessato di battere all’Ospedale di Chieti dove era stato trasportato d’urgenza a seguito di un malore.

La nostra redazione esprime alla famiglia le più sentite condoglianze.