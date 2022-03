I vincitori di "Travestiti da rima senza mascherina"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Avete presente quando si aspetta con palpitazione lo scoccare della mezzanotte per dar il benvenuto ad un nuovo anno? La stessa trepidazione ho vissuto io in questi ultimi minuti prima di scoprire la foto vincitrice del primo concorso organizzato dalle rime."

Così scrive l'autrice di "La vita è una rima" qualche minuto dopo la mezzanotte.

Il concorso di fotoracconto "Travestiti da rima senza mascherina" dopo un avvincente votazione a suon di like ha i suoi vincitori!

Si aggiudica il 1° posto con 252 "mi piace" Bianca di Atessa con "LE PAROLE STREGATE";

Il 2° posto con 200 "mi piace" è per Liam di Paglieta con "LA NATURA";

Il 3°posto con 96 "mi piace" è di Serena da Villeurbanne con "L'UNIONE".

Congratulazioni a tutti i partecipanti ed in particolar modo alla piccola e dolce Bianca trasformata in un' amorevole Harry Potter, ora potrà sicuramente continuare le sue letture con il bellissimo libro di filastrocche "La vita è una rima" che avrà in premio.

Un grazie a Mariana che con "La vita è una rima" è sempre il nostro pezzetto di allegria e spensieratezza, anche nelle giornate più buie. L'augurio è che questa iniziativa possa ripetersi con lo stesso entusiasmo e partecipazione.