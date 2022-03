Tavolo Tecnico per l'Autismo, dietrofront dell'assessore

Arriva immediatamente la contromossa dell’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, in risposta al clamore suscitato dalle testate locali sull’esclusione delle famiglie dal Tavolo Tecnico per l’Autismo.

L’associazione Asperger Abruzzo tramite una nota fa sapere: “A seguito della cronaca di questa mattina, l’assessore alla Salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì ha telefonato personalmente alla Presidente dell’Associazione Asperger Abruzzo Marie Hélène Benedetti per comunicarle l’invito al Tavolo Tecnico. La presidente Bendetti ha chiesto all’Assessore Verì di annullare la vecchia e fumosa delibera per includere davvero le associazioni di familiari che per il Tavolo Tecnico Scientifico non possono essere presenti solo come uditori, ma devono esserci come associazioni di familiari, devono avere il diritto al voto e non subire passivamente le scelte di chi non vive la nostra condizione. Contiamo sull’impegno e sulla sensibilità dell’Assessore e vi aggiorneremo sulle scelte che verranno fatte quando avremo risposta.”. Siamo ben lieti di aver dato voce ad una giusta causa.