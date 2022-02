Il vino della Tenuta Oderisio protagonista a "SanremoSol": “Esperienza unica portare in alto il nome del nostro paese”

MONTEODORISIO - “Portare un po' di noi e del nostro magnifico paese a Sanremo è stata un'esperienza a cui non potevamo rinunciare.” Sono queste le parole con le quali Simona Di Candilo, enologa della Tenuta Oderisio, descrive la sua partecipazione a margine della settima edizione di “Sanremo Sol”, il format che promuove e valorizza la musica, la cultura, i territori, la scuola e l’enogastronomia.

“La nostra esperienza a Sanremo è nata in occasione di un evento organizzato in cantina con alcune lady chef, tra cui Alba Marte che ci ha proposto di partecipare con il nostro ‘Proibito’ Passito rosso alla cena di gala al ‘Victory Morgana Bay’ organizzata da ‘SanremoSol’ e ‘Novella 2000’. Oltre al Passito, abbiamo deciso di portare in terra ligure il Montepulciano d'Abruzzo, emblema della nostra terra, e il pecorino che hanno accompagnato i pranzi degli ospiti a ‘Villa Ormond’. Tra gli ospiti di rilievo abbiamo avuto l’onore di confrontarci anche con Beppe Convertini, conduttore di ‘Linea Verde’, con cui è stato molto interessante aprire un intenso dibattito sul mondo dei vini. Per noi è stata un'esperienza magnifica, per questo ringraziamo in primo luogo la Chef Alba Marte, il direttore Giuseppe Grande e tutto il magnifico staff. Un ringraziamento speciale va al fotografo Costanzo D’Angelo. Questa straordinaria esperienza – conclude l’enologa - ci ha consentito di farci conoscere, ma soprattutto di portare in alto il nome di Monteodorisio all’interno di un contesto così prestigioso sul piano nazionale.”