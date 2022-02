Meteo Abruzzo

Oggi sabato 12 febbraio la tendenza in Abruzzo è di cielo molto nuvolo con rovesci all’interno sul versante del Teramano. Per quanto riguarda la costa, a Vasto giornata caratterizzata da pioggia, in leggero ribasso le temperature che torneranno nelle medie stagionali attestando le minime tra 7° e 8°C e le massime tra 10° e 11°C. I venti provenienti in da Nord saranno moderati con un’intensità di circa 20 km/h.

Per la giornata di domenica 13 cielo ancora nuvoloso ma rovesci assenti, ulteriore ribasso delle temperature. I venti, provenienti da Nord-Nord-Ovest saranno deboli e non supereranno i 17 km/h.