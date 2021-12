Fuochi di Capodanno virtuali a Vasto per salutare il 2022

Non si possono sparare botti, ma questo non significa necessariamente rinunciare al fascino dei fuochi d'artificio nella notte di San Silvestro.

Lorenzo Scampoli, il designer e programmatore di spettacoli pirotecnici di Vasto, ha realizzato uno spettacolo piromusicale virtuale per dare il benvenuto al 2022.

Nonostante i divieti di accensione dei fuochi d'artificio e dei botti di Capodanno scattati nelle città italiane (anche a Vasto con l'ordinanza sindacale della giornata odierna), c'è comunque la voglia di iniziare il nuovo anno "col botto", anche se in una modalità diversa dagli anni passati; da qui è nata quindi l'idea di realizzare uno spettacolo completamente virtuale, da visualizzare sul web.

Lorenzo Scampoli ha dato vita sei anni fa all’omonima start-up Scampoli Fireworks (link: https://www.scampolifireworks.com/) – diventata poi il punto di riferimento italiano nella progettazione, programmazione e simulazione di spettacoli innovativi di fuochi d’artificio a ritmo di musica – che nell’ultimo anno ha messo a punto coreografie per piccoli e grandi eventi reali e virtuali in Italia, Nord Europa e Asia.

Tra gli spettacoli virtuali più visti prodotti dalla start-up quest'anno c'è quello realizzato in occasione della Festa di San Rocco a Vasto Marina il 16 Agosto 2021, quando sempre un'ordinanza sospese l'utilizzo di fuochi pirotecnici.

Degni di nota sono anche i fuochi d’artificio piromusicali virtuali di Catania del 3 Febbraio in onore della Festa di Sant’Agata e quelli in diretta streaming di Ferragosto presentati dagli Assessorati al Turismo e alla Cultura del Comune di Casalbordino.

Lorenzo è stato inoltre intervistato settimane fa dalla redazione di Geopop.it (editore Ciaopeople, su Facebook con più di un milione e mezzo di follower), che ha pubblicato un servizio sui fuochi artificiali.

Soddisfatte quindi alcune delle curiosità più ricorrenti sui fuochi d’artificio, i loro aspetti tecnici, il loro fascino, i loro pericoli se non maneggiati da persone esperte, la loro storia e naturalmente il loro prossimo futuro, in cui la tradizione sicuramente troverà nell’inarrestabile innovazione tecnologica e nel progresso un trampolino di lancio verso un mondo in cui le singole persone , le associazioni e le istituzioni saranno sempre più consapevoli ed affezionate a diverse tematiche, come quelle relative a l rispetto degli animali e dell’ambiente.

Buon anno e buona visione!