Mostra del Cinema di Venezia, gli stilisti abruzzesi Racioppo e Roio sul red carpet

Anche quest’anno l’Abruzzo è sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

L’abito di alta moda dello stilista Simone Racioppo, di nuovo in collaborazione con la fashion designer e manager Doriana Roio, è stato indossato da Elisa D’Ospina, top model curvy internazionale e presentatrice della rubrica tutorial nella trasmissione ”Detto Fatto” su Rai2, paladina nella battaglia contro l’anoressia e contro i canoni estetici utopici imposti dalla moda per decenni. L’outfit è caratterizzato dal bustino gioiello in pizzo ricamato a mano e dalla gonna realizzata con centro metri di tulle e organza.

I due artisti tornano quindi a Venezia dopo la Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea dello scorso anno, in occasione del Festival del Cinema, quando presentarono il loro gioiello “Il Segno di Venere”, interamente realizzato secondo i canoni dell’alta sartoria italiana con pizzo in 3D ricamato con cristalli swarovski.

La coppia d’oro della moda abruzzese è nota anche per la collaborazione con il cantante Morgan nel talent "X Factor" e per aver esposto l'arte fashion del gioiello presso il Louvre Museum di Parigi nel 2014.