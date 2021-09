Anna Maria Verzino, 85enne di Casalbordino, “donna dell’anno 2021”

Il riconoscimento di ‘donna dell’anno 2021‘ quest’anno è stato conferito ad Anna Maria Verzino, ottantacinquenne di Casalbordino, per i suoi 80 anni trascorsi sul mare come pescatrice. Indipendente, fiera , tenace, coraggiosa, paladina del Mare Nostro, eppure apparentemente esile e fragile ha saputo precorrere i tempi e riuscire in una professione preclusa alle donne e che le ha fatto ottenere l’appellativo di ‘sposa del mare’ anche oltreoceano , rimanendo sempre schiva e riservata.

Un plauso alla nostra conterranea dalla Inner Wheel Atessa Media Val di Sangro.