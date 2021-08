Virtuali e con la musica i fuochi del pyrodesigner vastese Lorenzo Scampoli

Virtuali e con la musica, il 16 alle 21 i fuochi del pyrodesigner Lorenzo Scampoli

- L'evento virtuale in streaming il 16 Agosto dalle ore 21:00

- Takagi & Ketra, Boomdabash, Giusy Ferreri, Fedez, Achille Lauro, Måneskin e Jovanotti nella colonna sonora

In diretta streaming dal cuore pulsante di Vasto Marina, in un ambiente virtuale tridimensionale ricreato al computer, dalle ore 21:00 di lunedì 16 agosto, il cielo prenderà vita con uno straordinario spettacolo simulato di fuochi d'artificio e musica, sulle note delle migliori hit di questa estate italiana.

Lo spettacolo è presentato da Lorenzo Scampoli (Scampoli Fireworks), di Vasto, conosciuto in Italia e non solo come designer e programmatore di spettacoli pirotecnici mozzafiato per eventi di vario genere.

Takagi & Ketra, Boomdabash, Giusy Ferreri, Fedez, Achille Lauro, i Måneskin e Jovanotti sono solo alcuni degli artisti scelti per la colonna sonora di questo piromusicale, che sarà totalmente computerizzato, visualizzabile quindi esclusivamente online da smartphone, tablet e computer, e che riserverà diverse sorprese e particolarità.

I fuochi partiranno da numerose postazioni disposte sull'arenile e sul Pontile (ricostruito in 3D), che caratterizza il Golfo di Vasto.

Lorenzo Scampoli ha vinto diversi premi per i suoi show, un primo posto a marzo dello scorso anno, in occasione del campionato internazionale di spettacoli pirotecnici virtuali Flames Around the World, e il secondo posto in altre tre competizioni.

Il 16 Agosto 2021, su questa pagina, dalle ore 21:00, sarà possibile guardare la diretta streaming dello spettacolo.